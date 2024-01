Europese Commissie wil bescherming wolf verminderen + reacties

Hoge Veluwe: aanpakken wolf had eerder moeten gebeuren

Aanpakken van de wolf had jaren geleden al moeten gebeuren. Omdat er niet op tijd ingegrepen is, is een probleem ontstaan waarvoor nu oplossingen gezocht moeten worden, vindt Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Hij reageert op het voorstel van de Europese Commissie.



De Hoge Veluwe heeft zich vanaf de eerste signalen dat de wolf terugkeerde naar Nederland verzet tegen de komst van het dier. De directie maakte onder andere doorgangen voor wild in de hekken rondom het natuurpark dicht om te voorkomen dat zich wolven op De Hoge Veluwe zouden vestigen. Dat was tevergeefs, want volgens Leidekker zitten er nu vijf tot tien wolven in het park, die in anderhalf jaar tijd driehonderd vrij rondlopende moeflons hebben gedood.



"Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren voordat overal is doorgedrongen dat je de wolf niet zijn gang kan laten gaan", zegt Leidekker. "Het was bekend dat het een dier is dat zich heel makkelijk aanpast aan een gebied. En dat ze behoorlijk doorfokken, zodat het aantal snel groeit. We hebben de problemen die zijn ontstaan in 2018 al voorspeld."



Natuurorganisaties woedend op plan

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) en andere organisaties die opkomen voor natuur en dierenwelzijn reageren woedend op het plan van de Europese Commissie. Volgens het WWF mist alle wetenschappelijke onderbouwing voor zo'n besluit. "Ongekend roekeloos en totaal onverantwoord", oordeelt de natuurorganisatie.



Het WWF roept de lidstaten van de EU op het plan te verwerpen. In een brief aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die het voorstel bekendmaakte, stelt een groot aantal organisaties dat iedere verandering aan de beschermde status van wolven "moet zijn gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke gegevens". En dus niet op "anekdotisch bewijs" dat is ingediend in een "niet-transparant proces", klinkt het.



Organisaties als IFAW, Greenpeace, de Dierenbescherming en Vogelbescherming Nederland steunen de inhoud van de brief. Daarin wordt ook de zorg geuit dat vertegenwoordigers van boeren en jagers de discussie hebben gekaapt. "De EU heeft internationaal altijd een leidende rol als het gaat om het halen van biodiversiteitsdoelen. Dat staat totaal haaks op dit ondoordachte voorstel", voegt WWF eraan toe. Volgens de organisatie schept het voorstel om de bescherming van wolven af te zwakken ook nog "een gevaarlijk precedent voor alle andere bedreigde diersoorten in Europa". De Europese Commissie zou lidstaten volgens de natuurorganisaties juist moeten helpen "weer leren samen te leven met wilde dieren" als de wolf, in plaats van "angst aan te wakkeren".



LTO wil gebieden met en zonder ruimte voor de wolf

Landbouworganisatie LTO wil dat de overheid gebieden in Nederland aanwijst waar wel of juist geen ruimte is voor wolven. Per gebied moet bekeken worden wat de aanwezigheid van wolven betekent voor landbouwhuisdieren en veehouders daar, maar ook voor recreanten, bewoners van het buitengebied en voor ander wild. LTO is het met EC-voorzitter Ursula von der Leyen eens dat de terugkeer van de wolf goed nieuws is voor de biodiversiteit, maar dat de concentratie van wolven in sommige regio's, waaronder in Nederland, een reëel gevaar is geworden voor lokale gemeenschappen. Het kan overlast en schade veroorzaken en dan moeten schadebeperkende maatregelen kunnen worden genomen, vindt LTO. Volgens de organisatie hebben preventieve maatregelen de voorkeur, maar jacht op de wolf moet ook mogelijk zijn als alle andere manieren niet effectief of praktisch uitvoerbaar blijken te zijn.



Zoogdiervereniging: 'schieten op wolf lost niks op'

Het veranderen van de beschermde status van de wolf lost de problemen die bepaalde groepen mensen hebben met het roofdier niet op. De samenleving moet leren leven met deze grote roofdieren en daarvoor zijn goede beschermende maatregelen nodig, zowel voor het vee als voor de wolf. Dat vindt Piet Bergers, directeur van de Zoogdiervereniging. De vereniging beheert onder meer het kennisplatform Wolven in Nederland en is vanaf de eerste signalen van de terugkeer van de wolf in Nederland bij de kwestie betrokken.



Bergers: "Doodschieten van een wolf lost helemaal niks op. Als de hoofdkostwinner uit een roedel wordt gedood, gaan de minder ervaren jagers op pad. En we weten dat die juist de makkelijkste prooien kiezen: vee dat onvoldoende is beschermd. Bovendien mag een probleemwolf die bijvoorbeeld meermalen ergens vee doodt al doodgeschoten worden, dus die maatregel bestaat al." Bergers is blij dat de EU-commissarissen voor milieu en landbouwzaken er woensdag beiden op wijzen dat er Europese fondsen bestaan voor bescherming tegen de wolf. Ook in Nederland hebben verschillende provincies subsidieregelingen voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Recent bleek dat daar nog erg weinig gebruik van wordt gemaakt.



Provincie Gelderland positief over nieuws

Een minder strikte bescherming voor de wolf, zoals de Europese Commissie wil, is "een forse stap in de goede richting", zo vindt de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet (BBB). Ook Drenthe reageerde al blij. Zoet reisde eerder zelf naar Brussel om aandacht te vragen voor de zorgen over de wolf in Gelderland.