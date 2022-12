Europese Commissie: Verbod op producten die bijdragen aan ontbossing

© Bos in Cerrado is vernietigd door monoteelt van soja. © Adriano Gambarini WWF-Brazil

De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing worden verboden in de Europese Unie. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar een akkoord over bereikt. Het gaat onder andere om producten als cacao, koffie, soja, palmolie, hout, rundvlees en rubber, maar ook afgeleide producten zoals leer, chocolade, meubels, papier en houtskool, aldus de Europese Commissie.

"De nieuwe wet zal ervoor zorgen dat een reeks belangrijke goederen die op de markt worden gebracht, niet langer zullen bijdragen tot ontbossing en aantasting van bossen in de EU en elders in de wereld", aldus de commissie. "Wanneer de nieuwe regels in werking treden, zullen alle betrokken bedrijven strenge zorgvuldigheidseisen moeten stellen als zij producten op de EU-markt brengen."