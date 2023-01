Europese Commissie buigt zich over burgerinitiatief haaienvinnen

De Europese Commissie neemt een burgerinitiatief in behandeling waarin EU-inwoners vragen om wettelijke maatregelen die een einde moeten maken aan de handel in haaienvinnen in de EU, inclusief im- en export. De organisatoren van de campagne Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel hebben meer dan 1 miljoen steunbetuigingen, waaronder die van 22.278 Nederlanders, in de EU opgehaald.

Het afsnijden van vinnen aan boord van EU-vaartuigen en in EU-wateren is verboden en bij aanlanding van haaien in de haven moeten de vinnen nog aan het lichaam van het dier zitten. Er zouden echter zelden inspecties worden gedaan op zee. Vinnen worden nog steeds illegaal achtergehouden. De EU is volgens de organisatie van het burgerinitiatief een van de grootste exporteurs van vinnen. Met name haaienvinnensoep wordt in Aziatische landen als een delicatesse beschouwd waar grof geld voor wordt neergelegd.