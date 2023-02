Europees visserij actieplan roept op tot bescherming natuur Noordzee

Effectieve bodembescherming en duurzaam visserijbeheer dragen bij aan gezondere visbestanden, die nodig zijn om in de toekomst te blijven vissen in de Noordzee. Met de maatregelen in dit actieplan wordt een overstap gemaakt naar een duurzame en verantwoorde voedselvoorziening uit zee, waarbij goed visserijbeheer kan bijdragen aan het herstellen van visbestanden en het beschermen van kwetsbare soorten en habitats.



Wytske Postma, directeur van Stichting De Noordzee, spreekt van een noodzakelijk plan: “Op de Noordzee moet plek zijn voor een veerkrachtige ecologie én plek om verantwoord en duurzaam te vissen. Met de acties uit dit plan kan dit worden zeker gesteld. Het is belangrijk dat de maatregelen worden uitgevoerd met oog voor- en in overleg met de visserij. Samenwerking is essentieel om te komen tot een gezonde balans op de Noordzee.”