Europees Parlement stemt voor wet tegen ontbossing in handelsketens

Het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet: een grote meerderheid schaart zich achter de nieuwe EU-wet tegen ontbossing in handelsketens. Deze wet maakt het voor bedrijven die producten als palmolie, soja, rundvlees of koffie in Europa op de markt brengen, verplicht om te garanderen dat de productie volgens de lokale wet en zonder ontbossing of degradatie van bos is gebeurd.