Europees hof: laks klimaatbeleid schendt mensenrechten

De Zwitserse regering heeft met tekortschietend klimaatbeleid mensenrechten geschonden, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het hof in Straatsburg gaf Zwitserse ouderen die daarover klaagden dinsdag gelijk. Twee andere klimaatzaken, van Portugese jongeren en een Franse burgemeester, wijst het hof af omdat zij bijvoorbeeld eerst bij een nationale rechter moeten aankloppen. Het is voor het eerst dat het EHRM zich uitspreekt over klimaatbeleid.

De Zwitserse 'Klimaseniorinnen', zoals ze zichzelf noemen, hadden hun overheid onder meer aangeklaagd omdat oplopende temperaturen en toenemende hittegolven hun gezondheid ernstig in gevaar kunnen brengen. De Grote Kamer van het mensenrechtenhof is het met hen eens dat de Zwitserse overheid te weinig actie heeft ondernomen tegen de opwarming van de aarde. Dat is volgens de rechters in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat gaat over het respecteren van het privé- en familieleven. Ook het recht op een eerlijke rechtsgang is geschonden, oordelen de rechters in Straatsburg.