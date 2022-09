Europees burgerinitiatief tegen dierproeven breekt record

Voor een recordbrekende tweede keer hebben meer dan een miljoen mensen uit de Europese Unie gezegd dat er een einde moet komen aan dierproeven. Meer dan tien miljoen dieren – katten, honden, konijnen, muizen en anderen – lijden elke dag een pijnlijk bestaan jaar in experimenten in laboratoria door heel Europa. Nu eisen Europese burgers een einde aan het wrede gebruik van dieren in cosmetica en chemische tests, evenals een ambitieus plan voor een stop op alle experimenten op dieren.

De deadline voor het verzamelen van handtekeningen voor het Europees burgerinitiatief tegen dierproeven is om 23:59 vannacht verstreken. Daarmee is een ongekende mijlpaal bereikt: dit is namelijk het tweede Europese burgerinitiatief dat de grens van één miljoen handtekeningen heeft overschreden. De eerste was Stop Vivisectie in 2015. Adrie van Steijn, mede-oprichter van Diervriendelijk Nederland: “Hoewel we nu enkele maanden moeten wachten om te zien of ons burgerinitiatief wordt gevalideerd door de EU-lidstaten, geeft het enorme aantal handtekeningen nu al een heel duidelijk signaal af aan Europese wetgevers over het gevoel dat over deze kwestie leeft bij de burger."