Europees burgerinitiatief slaagt in het stoppen van dierproeven

In de EU lijden jaarlijks meer dan 10 miljoen dieren in proeven en nieuwe proefdiervrije technologieën worden steeds sneller ontwikkeld. "De dagen dat cosmetica-ingrediënten door de strot van weerloze dieren worden geduwd, dat ze opzettelijk worden besmet met slopende ziekten of dat er gaten in hun schedels worden geboord, moeten eindigen - een radicale herbezinning op EU-niveau is nodig om de overgang te ondersteunen," zegt Sabrina Engel, voorzitter van het organisatiecomité van de ECI, PETA Duitsland.

Het Europese burgerinitiatief (ECI) "Save Cruelty Free Cosmetics - Commit to a Europe Without Animal Testing" heeft de vereiste om 1 miljoen gevalideerde handtekeningen te verzamelen ruimschoots gehaald - met meer dan 1,2 miljoen steunbetuigingen van Europese burgers.

Dit Europese burgerinitiatief ondersteunt krachtig de eis van het Europees Parlement om dierproeven voorgoed uit te bannen. Met de stem van de burgers toegevoegd aan het koor, kan de Europese Commissie de luide roep om de overgang naar proefdiervrije wetenschap te versnellen niet negeren," zegt Tilly Metz, lid van het Europees Parlement, Greens-European Free Alliance.

Reacties in het Europees Parlement

"Gezien de bedreiging die de strategie voor chemische stoffen vormt voor dieren in laboratoria, kon dit ECI niet op een beter moment komen. Vanaf vandaag mogen geen extra dierproeven meer worden gevraagd om leemten in de informatie over chemische stoffen op te vullen. We moeten overgaan op veiligere en humanere veiligheidsbeoordelingen van chemische stoffen," zegt Sirpa Pietikäinen, lid van het Europees Parlement, Europese Volkspartij.

"Iedereen begrijpt dat een plan om dierproeven af te bouwen een win-win situatie is voor mensen, andere dieren en het milieu. Nu moet de Commissie naar de burgers luisteren en het eindelijk waarmaken," zegt Anja Hazekamp, Europarlementariër ter linkerzijde.

"De Europese burgers vragen al lange tijd om wreedheidvrije cosmetica. Dit Europese burgerinitiatief herinnert de Commissie er nogmaals aan dat de EU-burgers niet zullen blijven toekijken terwijl de gaten in de wetgeving niet worden gedicht om een einde te maken aan alle dierproeven voor cosmetica", aldus Niels Fuglsang, Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten.

European Citizen Initiative

De drie kritische vragen van het ECI vragen om een krachtige uitvoering van het EU-verbod op dierproeven voor cosmetica-ingrediënten, een volledige overgang naar proefdiervrije methoden voor chemische veiligheidstests en de toezegging van een plan om alle dierproeven geleidelijk af te schaffen.

Het ECI werd in augustus 2021 gelanceerd door Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, de European Coalition to End Animal Experiments, Humane Society International/Europe en PETA, met de steun van de wereldwijde schoonheids- en verzorgingsbedrijven The Body Shop en Dove. Sindsdien is het actief gepromoot door bedrijven als Lush en een coalitie van allerlei Europese groepen en campagnevoerders. Ook beroemdheden zoals Sir Paul McCartney en Ricky Gervais steunden de campagne.

Nog nooit zoveel steun

Geen enkele andere ECI heeft ooit zoveel steun gekregen in zoveel verschillende landen. Deze ECI heeft de minimumdoelstelling gehaald met gevalideerde handtekeningen in 22 verschillende landen, waarmee de pan-Europese steun voor het beëindigen van dierproeven is aangetoond.

Bron: Cruelty Free International