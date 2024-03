Europarlement stemt voor verplichte verduurzaming gebouwen

Het uiteindelijke doel is dat tegen 2050 alle gebouwen energiezuinig en klimaatneutraal zijn dankzij de verduurzamingsregels. In december bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten al overeenstemming over deze afspraken. Op 12 april buigen de EU-lidstaten zich opnieuw over de kwestie.