Europa zucht onder een droge zomer

Rivieren met extreem lage waterstanden, bossen in de herfststand, dorpen zonder drinkwater en boeren, die geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken, om mee te sproeien. Volgens de Europese Commissie is het de afgelopen honderden jaren niet zo droog geweest in Europa als deze zomer. Eerder dit jaar riepen de Verenigde Naties op om de strijd tegen de droogte wereldwijd prioriteit nummer één te maken. Wat moet er gebeuren? In Vroege Vogels een gesprek met droogte-expert Niko Wanders, universitair docent hydrologie aan de Universiteit Utrecht.

In Nederland hebben we sinds 3 augustus een zogeheten ‘feitelijk watertekort’. Dit betekent dat het landelijk Managementteam Watertekorten (MTW) het schaarse water verdeelt. Zo geldt er in sommige delen van Nederland een sproeiverbod voor de landbouw en industrie en kunnen sluizen minder frequent gebruikt worden door de scheepvaart. Op de ‘crisisladder’ zit ons land nu op niveau 2. Dus we hebben nog geen nationale crisis. Frankrijk zucht al maanden onder de extreme droogte. Overal in het land zijn er problemen met de drinkwatervoorziening. Zo komt er in meer dan honderd dorpen geen water meer uit de kraan.