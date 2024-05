Kuikens, Klimaatmuseum, Europa in 2120 en alle overige onderwerpen

Ooit mondde het IJ, dat nu door Amsterdam loopt, als een rivier uit in zee, vlakbij Castricum. Het was de meest noordelijke aftakking van de Rijn. Er zijn ooit resten van Romeinse nederzettingen gevonden. De rivier heeft het landschap daar gevormd, en dat is nu nog steeds te merken. Het gebied wordt ‘Het Oer-IJ” genoemd. Onlangs verscheen er een boek over, met als titel: “De verrassende natuur van het Oer-IJ landschap”. Eén van die verrassingen: het weidevogelgebied dat in beheer is van de Stichting De Hooge Weide, herbergt een groot aantal broedende weidevogels. Tegen de verdrukking in, op de noordelijke vleugel van de drukke Randstad.