EuroBirdwatch 2024: Mooie dag voor bijzondere soorten

Zoals wel vaker werden vooral spreeuwen weer veel gezien en geteld. Dit is dan ook de tijd dat deze vogels door ons land trekken of vertrekken. Samen met grote aantallen vinken, veldleeuweriken en zanglijsters vormen zij de hoofdmoot van de trekvogels. Opvallend waren verder de aantallen kauwen en houtduiven, beide worden tijdens de EuroBirdwatch niet vaak in dergelijke groepen waargenomen. Gemiddeld vliegen tijdens de EuroBirdwatch ruim 610.000 vogels over Nederland. Op 5 oktober lag dit met 350.000 vogels lager dan normaal vanwege het mooie weer, daardoor vliegen vogels hoger en zijn ze lastig te zien.

Afgelopen zaterdag 5 oktober vond de 32e internationale vogelteldag plaats van de EuroBirdwatch. Vogelbescherming organiseert dit event voor de 29e keer in Nederland. In totaal vlogen er vandaag bijna 350.000 vogels en 199 soorten over ons land en werden bijzondere soorten geteld zoals de zwartkopgors, roodkeelpiepers en een recordaantal koereigers. Op zo’n 150 plekken in ons land werd geteld, Vogelbescherming Nederland verzamelt samen met trektellen.nl de gegevens en stelt een top 10 samen.

Top 10

Spreeuw - 122.889 Vink 48.549 Zanglijster 17.807 Grauwe Gans 15.584 Graspieper 14.281 Veldleeuwerik 14.076 Smient 10.420 Kokmeeuw 10.216 Kauw 9.739 Houtduif 6.717

'Dit jaar was het een mooie dag voor bijzondere soorten. Mede dankzij de oplettendheid van alle vrijwilligers die deze dag speciaal voor de EuroBirdwatch buiten waren en geteld hebben, zijn deze soorten waargenomen' - Gert Ottens, medewerker Vogelbescherming Nederland.

Bijzondere vogels waargenomen

Iedere jaargang van het evenement worden in Nederland bijzondere vogels waargenomen. Dit jaar was dit ook weer zo en werden de volgende vogels waargenomen: één ijsduiker, 33 rode wouwen, één zwarte wouw, een grauwe kiekendief, een steppekiekendief, een wespendief, acht kraanvogels, vier roodkeelpiepers, één duinpieper, een Siberische boompieper, vijf grote piepers, drie graszangers, een buidelmees, vijf bladkoningen, twee Europese kanaries, 61 koereigers, een zwartkopgors en een bosgors.

Tellen van vogels

Sinds 1993 organiseert BirdLife in samenwerking met Vogelbescherming Nederland dit grootste evenement voor het tellen van trekvogels: de EuroBirdwatch. In de afgelopen jaren dat dit evenement georganiseerd werd, hebben ongeveer 1,3 miljoen mensen ruim 104 miljoen trekvogels geteld. Via trektellen.nl is een overzicht van telposten te zien. Een aantal van deze telposten was opengesteld voor het publiek en dat leverde zowel voor tellers als bezoekers mooie ervaringen op.

Doel van het tellen

Vogels worden tijdens de migratie met veel bedreigingen geconfronteerd. De ernstigste zijn klimaatverandering, de intensivering van het landgebruik en het illegaal doden van vogels. Vogelbescherming en BirdLife International willen het bewustzijn vergroten voor de behoeften van trekvogels in de broedgebieden, de vliegroutes en tussenstops, en in de overwinteringsplaatsen rond de Middellandse Zee en in Afrika. In sommige van de deelnemende landen is dat helaas nog hard nodig.

Europese resultaten

Aan het einde van het EuroBirdwatch-weekend worden de aantallen van alle waargenomen vogels geteld en gerapporteerd aan het Europese centrum. De EuroBirdwatch is een initiatief van BirdLife Internationaal, de wereldwijde koepelorganisatie waar Vogelbescherming Nederland onder valt. In Nederland organiseert Vogelbescherming deze telling. In heel Europa deden 35 landen mee. De totale uitslag inclusief alle bijzondere waarnemingen, is te lezen op EuroBirdwatch 2024 | Vogelbescherming.