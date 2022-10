Euro Birdwatch 2022: zanglijster het meest gezien in Nederland

Meerdere lijstersoorten vlogen goed dit jaar. Zo werden koperwieken en beflijsters in recordaantallen geteld, en ook de grote lijster deed het goed. Dit komt doordat de omstandigheden in hun herkomstlanden – vooral in Scandinavië - afgelopen week heel goed waren om naar het zuiden te trekken. Toen de vogels afgelopen weekend in het wisselvallige weer in Nederland kwamen, lieten ze zich niet van hun trek weerhouden. Lijsters zijn dan ook echte trekvogels, die zich niet gauw uit het veld laten staan.