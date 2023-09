EU: Verbod op scrubbolletjes in crèmes en rubberkorrels voor kunstgras

Grootste boosdoener is het kunstgrasveld, constateert de commissie. Over de rubberkorrels die zo'n veld soepeler en zachter moeten maken, gemaakt van bijvoorbeeld gemalen autoband, sloegen bodemdeskundigen en bezorgde voetbalouders de afgelopen jaren al meermaals alarm. Het dagelijks bestuur van de EU heeft nu besloten het zogeheten rubbergranulaat over acht jaar niet langer toe te staan. Eigenaars krijgen zo de tijd om alternatieven te vinden.

Microplastics in andere bronnen, zoals cosmetica, moeten al eerder verdwijnen. Scrubkorrels of glitter van kunststof bijvoorbeeld zijn over twintig dagen al verboden. Cosmeticamakers stapten de laatste tijd al over op natuurlijke alternatieven. Voor andere toepassingen in cosmetica of bijvoorbeeld wasmiddelen gunt de commissie fabrikanten wat langer respijt. Industrieel gebruik van microplastics zoals in de bouw blijft sowieso buiten het verbod.