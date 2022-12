EU stelt harde eisen op biodiversiteitstop

De EU stelt stevige doelen voor het behoud van biodiversiteit tijdens de biodiversiteitstop in Montreal. Een van de punten is het beschermen van minimaal 30 procent van het land en de oceanen in 2030 en het herstellen van drie miljard hectaren land en zee. Ook het aanpakken van niet-duurzame landbouw, visserij en bosbouw en het tegengaan van bestrijdingsmiddelen en plasticafval staan hoog op de agenda.