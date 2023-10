EU-parlement steunt Wopke Hoekstra als klimaatman Europese Commissie (updates)

Naar verwachting zullen maandag de lidstaten hun steun voor hem uitspreken, waarna hij formeel aan de slag kan. In de uren daarna wil Hoekstra in functie al de eerste gesprekken gaan voeren in Spanje, dat voorzitter is van de Raad van de Europese Unie. In de weken daarna zal hij zich "op alle continenten" laten zien.

Wopke Hoekstra moet zich als nieuwe Europese klimaatcommissaris aanvankelijk vooral richten op de aankomende klimaattop COP28 in Dubai. "Het is echt een ingewikkelde wedstrijd die we als Europa en als wereld nog te gaan hebben", zo zei hij kort na de stemming in het Europees Parlement over zijn kandidatuur. Hoekstra's optreden op de klimaattop wordt belangrijk, omdat veel landen pas in actie komen als de EU het voorbeeld geeft of te hulp schiet.

De voormalige CDA-leider en vicepremier stuitte tot nu toe in de aanloop naar zijn lidmaatschap van de Europese Commissie op veel weerstand. Het leidde in politiek Den Haag tot opgetrokken wenkbrauwen, en ook in het Europees Parlement werd hij bij herhaling kritisch aan de tand gevoeld.

Gepubliceerd op woensdag 4 oktober

Wopke Hoekstra is nagenoeg verzekerd van zijn benoeming als klimaatman van de Europese Commissie. De klimaatspecialisten van het Europees Parlement hebben zich woensdagochtend achter hem geschaard. De steun van de christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en groenen en daarmee het parlement is daardoor binnen.

Verhoor

De kandidaat-Eurocommissaris moest daarvoor overwerken, want de ondervraging van maandag stelde de klimaatcommissie van het parlement nog niet tevreden. De Europarlementariërs hoopten op verdere toezeggingen en wachtten bovendien het verhoor af van Hoekstra's baas. Deze Slowaakse Eurocommissaris neemt ook een deel van de taken van de vertrokken Frans Timmermans over en kwam daarom ook om vertrouwen vragen. Zowel deze Maros Sefcovic als Hoekstra kregen dinsdag nog aanvullende vragen.

Hoekstra belooft transparantie

Hoekstra reikte met name linkse kritische Europarlementariërs woensdagochtend in antwoord daarop verder de hand. Hij beloofde onder meer openbaar te maken voor wie hij in het verleden als consultant heeft gewerkt. Linkse Europarlementariërs willen onder meer nagaan of Hoekstra, die ooit tweeënhalf jaar voor Shell werkte, niet al te nauw verbonden was met Big Oil. Ze vinden het nog steeds moeilijk te geloven dat de voormalige CDA-leider zich heeft ontpopt als hartstochtelijk voorvechter van een ambitieus klimaatbeleid.

Klimaatmaatregelen nemen

Ook gaat Hoekstra bij de EU-landen druk zetten om subsidies en andere voordelen voor fossiele energie af te schaffen. Hij gaat extra letten op hun plannen om dat te bewerkstelligen en hen ook aanbevelingen doen.

Eerder zegde hij al toe dat hij bij het stellen van een Europees klimaatdoel voor 2040 de wetenschappers wil volgen die aandringen op een versnelling. Hij wil daarbij zelfs kijken naar de mogelijkheid om al in dat jaar helemaal klimaatneutraal te worden, schrijft hij.

Zodra het voltallige parlement donderdag heeft ingestemd met de benoeming van Hoekstra moeten de EU-landen nog hun zegen geven. Maar dat is in dit geval een formaliteit.

Reacties van groene organisaties

Organisaties die opkomen voor het klimaat gaan kritisch volgen of Wopke Hoekstra zijn groene woorden van de afgelopen dagen straks ook echt in de praktijk brengt na zijn benoeming tot Eurocommissaris. "Hoekstra's beloften om zich in te zetten voor natuurherstel, een ambitieus Europees klimaatdoel en een wereldwijde kerosinebelasting klinken op papier goed", reageert voorzitter Dion Huidekooper van de Jonge Klimaatbeweging. "We houden hem aan deze beloften, zodat het niet alleen blijft bij mooie woorden."

Greenpeace en campagnebureau DeGoedeZaak (DGZ) blijven echter "serieuze twijfels" houden over de vraag of Hoekstra wel geschikt is om het klimaatbeleid van de Europese Commissie te leiden. DGZ begon in augustus een petitie tegen de aanstelling van Hoekstra. "Wij willen geen fossiele bestuurder als EU-commissaris", schreef de club.

Ook Greenpeace vindt dat Hoekstra "een rampzalige staat van dienst" heeft als het om de natuur gaat. "Een paar 'groene' antwoorden in het Europees Parlement zijn niet genoeg om deze twijfels weg te nemen.”

Volgens Greenpeace moet Hoekstra na zijn aanstelling direct in actie komen om het gebruik van fossiele brandstoffen uit te faseren en de subsidies daarop te beëindigen.