“EU moet zich klaarmaken tegen vernietigende klimaatverandering”

De EU-landen moeten veel duidelijker maken wat er op het spel staat, vindt de Europese Commissie. Ook moet er meer inzicht komen in wie er wat aan kunnen doen, zoals overheden, bedrijven en investeerders. Het begrijpen van deze risico's stelt hen in staat om aanpassingen te maken in bestemmingsplannen, locatiekeuzes voor fabrieken te verbeteren en te investeren in klimaatbestendige projecten. De Commissie oppert ook om offertes die rekening houden met klimaatrisico's voorrang te geven bij aanbestedingen. Bovendien benadrukt ze de noodzaak om ook op andere manieren klimaataanpassing meer financiële steun, aandacht en prioriteit te geven.