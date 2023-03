EU moet volgens principeovereenkomst 12 procent energie besparen

De landen van de Europese Unie moeten in 2030 samen 11,7 procent minder energie verbruiken dan ze dachten te verbruiken in dat jaar. Deze nieuw gemaakte principeafspraak tussen vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen is ambitieuzer dan het oude doel.

Het nieuwe besparingsdoel is nodig om de klimaatdoelstellingen van de EU te behalen, denken ze. Zo wil het landenblok de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent hebben verlaagd in vergelijking met 1990. Twintig jaar later wil de EU per saldo geen broeikasgassen meer uitstoten. Daarnaast helpt energiebesparing de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit het buitenland, zoals gas en olie uit Rusland, te verminderen. Sinds het Westen en Rusland weer recht tegenover elkaar staan is dat extra belangrijk geworden.