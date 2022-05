EU moet meer recyclen om klimaatdoelen te halen

De EU wil voor 2050 klimaatneutraal zijn. Maar daarvoor zal zij tegen die tijd 35 keer meer lithium en 7 tot 26 keer meer zeldzame aardmetalen nodig hebben. De mijnen kunnen het tempo van de energietransitie niet bijbenen. De problematiek is extra nijpend, nu de EU minder afhankelijk wil worden van Russisch gas, staat in het onderzoek dat is gedaan in opdracht van industriegroep Eurometaux.