EU-milieuministers eens over verdere beperking industriële uitstoot

De milieuministers van de EU zijn het eens geworden over uitbreiding van een wet waardoor industriële uitstoot verder beperkt wordt. Volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen is het "goed nieuws" voor Nederlandse bedrijven en veehouderijen. Zij passen al de best beschikbare technieken toe om de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak te verminderen, maar in veel andere lidstaten gebeurt dat nog niet. Door de nieuwe regels komt er een meer gelijk speelveld in de EU, meent ze.