EU-landen stemmen in met deal over uitbannen brandstofauto

Volkswagen laat weten blij te zijn met de afspraken omdat die ruimte bieden voor speciale voertuigen. Het Duitse autoconcern noemt bijvoorbeeld noodvoertuigen en modellen die in kleine aantallen worden gebouwd als voorbeeld, zoals de Porsche 911. Dat model is Volkswagen-dochter Porsche namelijk niet van plan om in een elektrische variant te gaan bouwen. Volkswagen laat wel weten verder van plan te zijn in te blijven zetten op de elektrificatie van zijn modellengamma.