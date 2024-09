ESA: methaanuitstoot sterk gestegen, ondanks internationale beloften

ESA noemt de ontwikkelingen "zorgwekkend". De laatste twee decennia is de uitstoot met 20 procent gestegen en de afgelopen vijf jaar ziet de organisatie in satellietmetingen een versnelling. De zogeheten 'methaanbelofte' die inmiddels door 158 landen is ondertekend, heeft dus nog geen doorbraken gebracht. De belofte houdt in dat landen uiterlijk in 2030 hun methaanuitstoot met 30 procent hebben verlaagd. De EU en de VS namen samen het initiatief ervoor op de klimaattop in Glasgow van 2021. Grote uitstoters als China, India en Rusland hebben hun handtekening tot dusver niet gezet.