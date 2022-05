Enorme schuilhut voor minuscuul slakje in Friesland | Achter de Schermen

Menno geniet ervan dat hij weer de natuur in gaat, maar ondertussen ziet Willemijn de cameraman bijna in het water van de Friese meren vallen. Iemand had hem toch wel even kunnen waarschuwen voor die losse piepende klep. Natuurfilmers Roel en Marit proberen een heel klein slakje te filmen, wat niet van een leien dakje gaat.