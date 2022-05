Enorme hoeveelheid grondwater gevonden op Antarctica

De onderzoekers zochten naar grondwater met behulp van elektromagnetisme. IJs, sedimenten, gesteenten, zoet en zout water geleiden namelijk allemaal in verschillende mate elektromagnetische energie. Door die verschillen te meten, kunnen onderzoekers een kaart samenstellen van het gebied.

De techniek wordt niet vaak toegepast in polaire omgevingen. Vaak werd de ijskap bestudeerd met radar en luchtwaarnemingen, waarmee enkel de ruwe contouren kunnen worden vastgesteld, en niet de eigenschappen. Met de elektromagnetische techniek vonden wetenschappers een enorme hoeveelheid grondwater. Dat laat wel zien hoeveel potentie er in de techniek zit.

Dat er grondwater is ontdekt op Antarctica, is een belangrijke stap. Het bestaan van grondwater in het poolgebied werd al langer vermoed, maar kon niet eerder met zekerheid worden vastgesteld. De onderzoekers vermoeden dat er onder meerdere Antarctische ijsstromen grondwater voorkomt.