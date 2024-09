Etenstijd voor de jonge boerenzwaluwen

Helaas is hun populatie de laatste decennia afgenomen. Dit is grotendeels te wijten aan de modernisering van de landbouw, zoals strenge hygiënemaatregelen en intensivering van het grondgebruik. Daardoor is er minder voedsel en nestgelegenheid voor de vogels.

Etenstijd bij de boerenzwaluw © Fotograaf bram.reinders

Boerenzwaluw is een opvallende verschijning

De boerenzwaluw is een opvallende verschijning in Nederland. In ons land zijn de vogels van maart tot oktober te zien. Ze broeden tussen mei en augustus, vaak in boerenschuren of onder daken, plekken die hen gemakkelijke toegang bieden tot zijn nest. Afhankelijk van de voedsel- en weersomstandigheden kunnen de vogels zelfs twee legsels per seizoen hebben.

Vanaf juli verzamelen boerenzwaluwen zich in grote aantallen op gemeenschappelijke slaapplaatsen, meestal in riet of andere hoge vegetaties. Als het herfst wordt, begint de boerenzwaluw aan de reis naar het warme Afrika.

Bekendste zwaluwsoort

De boerenzwaluw is samen met de huiszwaluw een van de bekendste zwaluwsoorten in Nederland. De vogel heeft een lengte van ongeveer 19 cm en een spanwijdte van 32 tot 35 cm. Ondanks hun lichte gewicht van ongeveer 22 gram, kunnen ze snelheden van meer dan 32 km/u bereiken. Het zijn uitzonderlijke vliegers, die veel minder energie verbruiken dan andere vogels, zoals roodborsten.