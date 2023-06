Engelse aanpak groen-blauwe diensten werkt • Nieuws • 18-02-2008 • leestijd 1 minuten • bewaren

Advisering vooraf en een betere begeleiding tijdens de uitvoering van beheersmaatregelen stimuleren boeren veel meer om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te behalen. Dat blijkt uit een advies van CLM en NAJK aan de overheid. De organisaties hebben gekeken naar de aanpak van de Engelse overheid om particulieren in te zetten voor groen-blauwe diensten en concluderen dat ze het overzees veel beter doen.

Het Nederlandse systeem van agrarisch natuurbeheer is vooral gebaseerd op wederzijds wantrouwen, en dus op controle achteraf, stellen de onderzoekers. Het Engelse systeem voor beheer van groenblauwe diensten werkt juist met advisering vooraf en begeleiding tijdens de uitvoering van inrichtings- en beheermaatregelen.

Vijf Nederlandse jonge boeren, vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, V&W en de Unie van waterschappen zijn op Engelse agrarische bedrijven op werkbezoek geweest. Zij zagen dat op basis van bedrijfswaterplannen in nauw overleg tussen boer en gebiedscoördinator bepaald wordt welke maatregelen voor natuur- en waterbeheer de boer het beste kan nemen. De boer wordt vervolgens betaald als hij de maatregelen heeft uitgevoerd. Hij loopt dus niet de kans, wat nu in Nederland het grootste knelpunt is, dat hij wordt gekort als, vaak buiten zijn schuld om, bepaalde doelen niet worden gehaald. Nederland zou de Engelse sleutel tot succes over moeten nemen, omdat het goed maatwerk op regionale schaal mogelijk maakt en boeren vrijwillig een bijdrage kunnen leveren aan beter waterbeheer.