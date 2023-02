Energiesector doet te weinig om methaanuitstoot te verlagen

"Onze nieuwe Global Methane Tracker laat zien dat er enige vooruitgang wordt geboekt, maar dat de uitstoot nog steeds veel te hoog is en niet snel genoeg daalt - vooral omdat methaanverlagingen tot de goedkoopste opties behoren om de opwarming van de aarde op korte termijn te beperken", aldus Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA. "Er is gewoon geen excuus."

De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van de totale methaanuitstoot die is toe te schrijven aan menselijke activiteit en staat daarmee op de tweede plaats na de landbouw. En er zijn volgens het IEA kosteneffectieve oplossingen beschikbaar om de uitstoot te verminderen. "We schatten dat van de methaanemissies van de fossiele brandstofsector ongeveer 70 procent kan worden verminderd met bestaande technologie."