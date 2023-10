‘Energieman’ reist door Nederland

Zo reist Menno af naar Groningen, waar jarenlang geboord is naar aardgas en waar landerijen nu steeds vaker volgepland met zonnepanelen en windmolens. Medewerkers van Tata Steel in IJmuiden zetten alles op alles om op een dag groen staal te smeden. Rotterdam, mondiaal een van de grootste overslaghavens van ruwe olie, transformeert zich in rap tempo tot internationale speler in de overslag van duurzame energie. En in de kolenmijnen van Limburg duikt Menno in de vraag hoe energie kan worden opgeslagen en verdiept hij zich in de accu van de toekomst.