Energiedoel voor 2030 blijft haalbaar, ondanks 'gevecht om ruimte'

Voor windturbines en zonnevelden is ruimte nodig, ruimte die echter schaars is in Nederland. "We zien dat andere 'ruimtevragers' veel actiever zijn geworden. Denk aan woningbouw, bedrijventerreinen en Defensie dat wil uitbreiden", aldus Lammers. "Dat raakt direct de duurzame opwek op land. We moeten er met z'n allen de schouders onder blijven zetten om die 35 TWh in 2030 te halen. Het tempo erin houden, is daarvoor essentieel."