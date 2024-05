Eneco bouwt windmolenpark minder hoog Nieuws • 08-06-2012 • leestijd 1 minuten • bewaren



Energieconcern Eneco gaat het windmolenpark voor de kust van Zandvoort en Noordwijk minder hoog maken dan eerst het plan was. Dat heeft een woordvoerder van Eneco vrijdag gezegd. Er komen geen molens van 175 meter hoog, maar alle 43 windmolens worden 139 meter.

Duidelijkheid

Voor de hogere molens had Eneco subsidie van de Europese Unie nodig. De subsidieaanvraag was al in gang gezet, maar het bedrijf ziet daar nu van af. Volgens Eneco duurt het te lang voordat daar duidelijkheid over komt.

Uitzicht

Vanuit Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk is veel tegenstand, omdat het windmolenpark de horizon zou 'vervuilen'. ,,De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk zullen blij zijn dat de molens niet hoger worden'', stelt hun advocaat Maarten Kamp. Maar volgens hem blijven de gemeenten hun strijd tegen het park voortzetten. ,,Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie moet bij het verlenen van de vergunning rekening houden met alle functies van de kust. Ook de toeristische. Die is in deze vergunning niet meegenomen.''