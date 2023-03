Groene GGZ, grote weerschijnvlinder en alle overige onderwerpen

De zorgsector in Nederland is verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van CO2. De sector heeft zelf al aangegeven dat het in het kader van klimaatverandering van belang is om een transitie te maken naar een duurzamere zorg. In de geestelijke gezondheidszorg vormt een aantal samenwerkende zorginstellingen in Zuid-Limburg nu één van de voorlopers van een groene GGZ. Mondriaan GGZ en zorginstelling Tobas Jeugdhulp maken er zich sterk voor om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg te verkleinen door mensen die op een wachtlijst staan, al mee naar buiten te nemen.