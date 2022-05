Elektrische afrastering beschermt nesten tegen vos

Uit nestmonitoring blijkt dat eieren het vaakst worden gestolen door de rode vos. Vossen en andere roofdieren eten ook de kuikens. Het gebruik van elektrische afrastering om de roofdieren tegen te houden is een veelgebruikte maatregel in natuurreservaten, aldus Vogelbescherming. “Het is een kostbare maatregel en soms ook praktisch moeilijk uitvoerbaar, omdat het niet altijd mogelijk is om stroom aan te brengen of het raster te onderhouden. Ook de effectiviteit wordt vaak in twijfel getrokken. Daarom is nader onderzoek belangrijk”, stelt Vogelbescherming.