'Eiwitproductie uit veldbonen dreigt als veevoer te eindigen'

Het velden met veldbonen in Nederland steeg de afgelopen drie jaar van 1.100 hectare in 2020 naar 2.500 hectare in 2023, en zal de komende jaren opnieuw verdubbelen. De veldboon is zeer geschikt voor productie in Nederland en voor menselijke consumptie en kan voorzien in de toenemende roep om verantwoord, plantaardig en lokaal geproduceerd eiwit.