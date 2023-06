Eindelijk een Blauwborst voor de camera! | Zelf Geschoten theme-icon Natuur • Zelf Geschoten • Gisteren • leestijd 1 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

Welke vogel is makkelijker te herkennen dan de blauwborst? Nou ja, het mannetje dan. De vrouw heeft niet zo’n opvallende blauwe borst.

Pater magie schrijft bij zijn filmpje: “Voor de tweede dag ging ik op pad met mijn nieuwe tweedehands camera. Doelsoort blauwborst. Nog nooit gezien maar na een excursie met IVN Weert stond hij boven aan mijn lijstje... Om te testen mijn statief meegenomen. Aan de rand van De Banen in Nederweert rond 09:15 u hoorde ik en zag ik een vogel in de top van een boompje. ik had het geluk dat hij even voor me bleef zitten. Niet gek voor een eerste filmpje met deze camera. Niet veel later zag ik iets anders! Een wild zwijn. Die had ik hier niet verwacht enna deze opname zag ik door het riet vaag dat het een heel gezin was. Dat kon ik niet vastleggen, helaas.”