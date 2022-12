Eindejaarsplantenjacht, groene boeken en alle overige onderwerpen

Het is voor Floron belangrijk om te weten hoeveel verschillende planten er nog in bloei staan en welke bloeiende planten het meest worden gezien. Omdat de meeste planten in de lente en zomer bloeien is daar ook tot nu toe de meeste aandacht naar gegaan. Maar juist door de klimaatverandering zijn er ook effecten op de bloei in de winter. De meeste winterbloeiers kun je te vinden op warme plekken, denk aan bebouwde gebieden. Natuurgebieden scoren meestal het slechtst (daar is het gemiddeld kouder). Elske Koppenaal van Floron verwacht dat veel laatbloeiers en doorbloeiers zijn verdwenen door de vorst midden december, zelfs het madeliefje heeft het zwaar gehad. Ke hebt meer kans om vroegbloeiers te vinden, zoals paarse dovenetel en sneeuwklokje.