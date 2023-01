Einde van gemotoriseerd rondje over Posbank lijkt in zicht Nieuws • 11-08-2021 • leestijd 1 minuten • bewaren

De kans is groot dat er een einde komt aan het enorm populaire "rondje Posbank" voor gemotoriseerd verkeer. De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben samen met gebiedsbeheerder Natuurmonumenten en 35 belangenorganisaties drie plannen gemaakt om de overstelpende drukte in het kwetsbare natuurgebied aan te pakken. In het najaar beslissen de gemeenteraden welke van de drie voorstellen het gaat worden.



Een rondje rijden over de Posbank aan de Veluwezoom is al tientallen jaren een geliefd uitstapje voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Maar het wordt steeds drukker in het kwetsbare heidegebied. Zeker sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er op mooie dagen vele duizenden bezoekers per dag. Op sommige dagen is het gebied voor hulpdiensten niet meer bereikbaar, aldus de gemeente Rheden, en moeten handhavers bezoekers wegsturen. Verantwoordelijk wethouder Ronald Haverkamp spreekt van "een nationaal attractiepark in plaats van een natuurgebied".



Er liggen nu twee plannen om doorgaand verkeer te weren. In het ene geval kan gemotoriseerd verkeer helemaal niet meer op de Posbank komen en rijdt er een elektrisch busje. In het andere voorstel kunnen auto's en motoren alleen in het noordelijke deel van het natuurgebied rijden en geldt er eenrichtingsverkeer. Het minst vergaande plan is het aanbrengen van elektronische toegangspoorten rondom het gebied. Die gaan dicht als het te druk wordt. De gekozen maatregelen moeten voor volgend voorjaar uitgevoerd zijn.



Bron: ANP