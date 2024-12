Einde GP Zandvoort in zicht: natuurorganisaties juichen toe

Natuurbeschermers zijn blij dat de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort na 2026 stopt. "Het is goed nieuws dat een van de grootste publiekstrekkers van het circuit komt te vervallen", reageert directeur Marc Janssen van Stichting Duinbehoud. Voorzitter Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB sluit zich daarbij aan: "Al dat gejakker op benzine met die bolides, dat is toch volkomen achterhaald?"

De natuurorganisaties verfoeiden het Formule 1-spektakel al voordat het begon. Ze voerden er meerdere rechtszaken over, maar die werden steeds beslist in het voordeel van het circuit. "We hebben vaak zaken verloren met het argument dat het maatschappelijk belang van de Grand Prix groot was. Dat valt nu wel weg", zegt Janssen. Hij ziet daarom kansen om de milieuvergunningen voor het circuit aan te scherpen. "Daarover willen we in overleg met de provincie."