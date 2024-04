Einde aan de Deltawerken: ‘De zee geeft ons land’

Slechts een halve eeuw geleden overstroomden grote delen van Zuid-Holland, Noord-Brabant en vooral Zeeland. De watersnoodramp liet zien hoe kwetsbaar de Nederlandse Delta is, dus bouwden we in drie decennia de Deltawerken. Hoe lang kunnen deze verdedigingswerken de kustverdediging het nog aan? De natuur kan ons daar een handje helpen, zegt kustecoloog Jim van Belzen.

Om te begrijpen waarom Zeeland kwetsbaar is, moeten we eerst even terug in de tijd. De provincie verdween in het verleden al vaker onder de zee. Vanaf de 11e eeuw bouwden de Zeeuwen dijken en maakten zo langzaam de eilanden steeds groter.