Eikenprocessierups | Zelf Geschoten

De eikenprocessierups kruipt uit het ei. Hij is dan nog maar enkele millimeters lang. De rups groeit tot 3 centimeter voor hij zich verpopt tot een vlinder. De video is van Els Oomis.

De eitjes komen vanaf april uit, tegelijk met de bladontplooiing van de eik. De bladeren en knoppen van de eik zijn het voedsel van de rupsen. In het eerste ontwikkelingsstadium is de eikenprocessierups oranje of bruin. Verhoudingsgewijs lijkt de zwarte kop best groot. De lichaamsbeharing is nog kort en de rups heeft nog geen brandharen.