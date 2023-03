Eieren van slechtvalken op Rijksmuseum gesneuveld | Beleef de Lente

Twee paar slechtvalken zijn dit jaar weer te volgen via de webcams van Beleef de Lente. Één nestkast hangt in de Mortel, Noord-Brabant de ander bovenop het Rijksmuseum, in hartje Amsterdam. In de kast van het Rijksmuseum hadden het paar drie eieren gelegd, die helaas inmiddels allemaal gesneuveld zijn. Zeer waarschijnlijk zorgde een te zwakke eischaal ervoor dat de eieren kapot gingen. Lees hier meer over hoe dit is gebeurd. Nu de eieren verloren zijn, is de webcam op het museum tijdelijk gesloten.