Eider mannetjes omringen een vrouwtje

De eider (Somateria mollissima) is een forse eend van zo'n twee kilo die langs de kusten leeft. In Nederland is deze eend vooral in het Waddengebied goed waar te nemen. De mannetjes vallen op met hun contrastrijke verenkleed. Het vrouwtje is bruin en heeft net als het mannetje een schuinaflopend voorhoofd met driehoekige snavel.