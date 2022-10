Egels lopen door buis | Zelf Geschoten

De egels hebben het door de droge zomer zwaar gehad. Het was een stuk moeilijker om slakken en wormen te vinden. Je kunt de egel al enorm helpen door bijvoorbeeld een egelhuisje te bouwen in jouw tuin of kattenbrokjes en water neer te zetten. Christien zette eten buiten en zorgde ervoor dat de buurtkatten niet bij het voer konden komen, met behulp van een buis die door de schuurpoort liep. De katten waren namelijk te groot voor de buis. Da's slim! Christiendhoore schrijft: "in totaal zijn er 5 verschillende egels komen eten en heb ik 1 zeer verzwakt egeltje naar de egelopvang gebracht".

Leven er egels in jouw tuin? Dan is dat een compliment! Waarschijnlijk leven er verschillende planten, insecten en bodemdieren in je tuin, die belangrijk zijn voor de overleving van de egel. Als je jouw tuin aantrekkelijk wilt maken voor een egel, kun je verschillende dingen doen. Zorg bijvoorbeeld voor afwisseling tussen gras, struiken, andere planten en rommelige plekken in je tuin. Zorg dat egels de tuin in kunnen lopen door bijvoorbeeld doorkruipgaatjes in je schutting te maken. Als je de tuinen van meerdere buren op deze manier met elkaar verbindt ontstaat een zogenaamde egelsnelweg.