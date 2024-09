Egel gezien? Geef het door tijdens de jaarlijkse Egeltelling

Let in het weekend van 13, 14 en 15 september, vooral in de schemering, extra goed op of je een egel ziet in je tuin of een andere plek. Zie je een egel in jouw tuin? Ga dan naar Tuintelling.nl en voer in hoeveel egels je tegelijkertijd gezien hebt. Ook als je geen egels hebt gezien, is dit waardevolle informatie, en geef dan als aantal ‘nul’ door. Als je een egel gezien hebt buiten jouw tuin, geef dit dan door via Waarneming.nl of Telmee.nl . Wees uiteraard wel voorzichtig, verstoor de dieren niet tijdens het tellen. Ook waarnemingen van dode egels kun je doorgeven.