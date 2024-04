Eerste zeehondenpup van het jaar opgevangen

Op maandag 15 april 2024 kwam een melding binnen over een mogelijk verweesde pup in de omgeving van Den Helder. De Dierenambulance, die als zeehondenwachter optreedt in de regio, constateerde dat het gaat om een premature pup van de gewone zeehond. Opvallend aan de pup is dat deze zijn witte, harige vacht nog heeft. Doorgaans verliezen pubs van de gewone zeehond die in de baarmoeder.

Zeehondencentrum Pieterburen heeft de eerste gewone zeehonden pup van deze zomer opgevangen. Dat is het vroegste moment in het jaar dat er ooit een pup opvang krijgt in het centrum.

Volgens de richtlijnen van het Zeehondenakkoord blijft het wilde dier de eerste 24 uur ter plaatse in observatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel zeehonden zichzelf goed kunnen redden, mits ze voldoende rust krijgen in die uren. In tussentijd observeren getrainde zeehondenwachters de pup en spelen ze alle nodige informatie door naar het zeehondenopvangcentrum. Vervolgens besluit het centrum of een zeehond al dan niet opgevangen moet worden. Die manier van werken geeft de meeste zekerheid dat de zeehond niet onnodig naar het centrum gaat.

Pup Kiwi is de vroegste ooit

Een zeehondenmoeder kan haar pup tot wel 8 uur alleen laten zonder dat er iets aan de hand hoeft te zijn. Helaas was er na 24 uur observatie bij deze pup nog geen moeder in beeld. Het zeehondencentrum besloot daarom om de pup op te vangen. Eenmaal in Pieterburen kreeg hij de naam Kiwi. Waarschijnlijk was de pup hoogstens twee dagen oud en prematuur geboren. Dat maakt hem nog erg zwak. Daarom krijgt hij intensieve verzorging en houden de dierenartsen hem nauwlettend in de gaten.

Geboorteseizoen van de gewone zeehond

De eerste pup markeert de start van het geboorteseizoen van de gewone zeehond. De komende tijd zullen er nog veel geboortes volgen. In de eerste drie à vier weken krijgen de pups melk van hun moeder. Alle zeehondenopvangcentra en zeehondenwachters blijven daarom oproepen om juist nu zo veel mogelijk afstand te houden van zeehonden, zodat moeder en pup deze zoogperiode ongestoord kunnen doorkomen. Wanneer mensen toch twijfels hebben over de gezondheid van een dier kunnen ze melding doen via 144 (24 uur per dag bereikbaar).