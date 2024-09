Eerste visarendjong van Nederland geboren Nieuws • 01-06-2016 • leestijd 3 minuten • 76 keer bekeken • bewaren

Voor zover bekend zijn er vandaag voor het eerst één of meer jonge visarenden ( Pandion haliaetus ) geboren in Nederland. Vorige maand was al duidelijk dat er een paartje visarenden voor het eerst aan het broeden was in de Biesbosch, nu blijkt dat het broeden succesvol is verlopen.

Dat visarenden broeden en jongen krijgen in Nederland is een unicum. De grote roofvogels gebruiken Nederland doorgaans alleen als tussenstop tijdens hun trektocht van hun overwintergebieden in Afrika en hun broedgebieden in het oosten en noorden van Europa. Al enkele jaren overzomeren visarenden in de Biesbosch. Dit jaar hebben twee paar visarenden nesten gebouwd in de Biesbosch. Eén daarvan is daadwerkelijk gaan broeden.

Veranderd gedrag

‘Ik zag vandaag dat de visarenden onrustig waren rond hun nest. Uit hun gedrag is duidelijk op te maken dat de ouders niet meer broeden en nu hun jongen voeren', zegt Boswachter Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer, die afgelopen maand samen met zijn collega’s en vrijwilligers het nest nauwlettend in de gaten hield. ‘De jongen zijn zelf nog niet te zien, maar aan het gedrag van de ouders is op te maken dat er één of meerdere jongen in het nest zitten. Nu moeten we ongeveer drie weken wachten tot de jongen wat groter zijn, dan kunnen we zien hoeveel het er precies zijn', aldus Van der Neut. Visarenden leggen vaak meerdere eieren.