Eerste stukken Veluwe gaan dicht voor bescherming natuur

De Veluwe is in het zogenoemde recreatiezoneringsplan van de provincie opgedeeld in stille en drukke delen. Langs de randen van het gebied van 88.000 hectare blijft alle ruimte voor recreëren en horeca. Maar sommige delen zijn alleen nog toegankelijk buiten het broedseizoen en er zijn ook stukken Veluwe die in de komende jaren helemaal op slot gaan.