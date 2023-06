Eerste pompen geplaatst om water op peil te houden

Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is de waterstand in kanalen, beken en sloten in Nederland in het algemeen nog goed op peil. Maar er zijn wel enkele plaatsen waar hele kleine watergangen aan het droogvallen zijn. Lokaal worden tijdelijke pompen geplaatst om de aanvoer op peil te houden, aldus de LCW.

Het neerslagtekort in Nederland loopt deze week op tot boven dat van de 5 procent droogste jaren, verwacht de LCW. De toplaag van de bodem is nu zeer droog en de grondwaterstand, die goed op orde was door het natte voorjaar, is aan het dalen, aldus de commissie. De grondwaterstand is alweer lager dan gemiddeld, vooral op de hoge zandgronden. Er zijn nog geen problemen met verzilting. De watertemperatuur is hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar en daar kunnen flora en fauna last van hebben. Ook groeien blauwalg en algen sneller in warmer water.