Eerste Nederlandse Wormentelling: download de zoekkaart!

Hoe gezond is de grond bij jou in de buurt? Komend weekend kan je erachter komen door mee te doen met de eerste Nationale Wormentelling. Het enige dat je nodig hebt is een schep. Zoek een goede plek op, steek een kluit en ga op zoek naar regenwormen. Deze telling is een initiatief van Jeroen Onrust, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ga aan de slag en download hieronder zoekkaart (pdf, 3 mb) en meld je waarnemingen op de website van de Nationale Wormentelling :

Luchtige bodem

Regenwormen doen belangrijk werk. Ze breken dode plantenresten af waardoor voedingsstoffen door anderen gebruikt kunnen worden. Op hun beurt dienen regenwormen als voedsel voor egels, mollen en vogels. Zo spelen ze een grote rol in de voedselvoorziening van mens en dier. Door het vele graafwerk houden de regenwormen de bodem luchtig en gezond. Hierdoor kan de bodem beter water vasthouden en afvoeren. En dat is belangrijk, nu droogte of juist flinke buien vaker voorkomen door klimaatverandering.

Groene regenworm - Allolobophora chlorotica © Jeroen Onrust

Waar is de worm?

Dat de regenworm belangrijk is, dat weten we, maar gek genoeg weten we niet hoeveel wormen, waar zitten en dus hoe gezond de bodem is. Dat is de grote vraag waar Jeroen Onrust antwoord op wil vinden. Iedereen kan meedoen met de wormentelling in het weekend van 9 en 10 april.

Kijk hier voor meer informatie.

Pendelaars

In Nederland leven zo’n 25 soorten regenwormen. Zoals de gewone grauwworm, de groene regenworm en de grote blauwkopworm. Ze worden op grond van hun voedselkeuze, gedrag en voorkomen ingedeeld in drie groepen: pendelaars, bodembewoners en oppervlaktegrazers. De pendelaars graven diepe verticale gangen en trekken plantenresten tot ver in de bodem. De bodembewoners leven ondergronds en eten vooral afgebroken organisch materiaal. De oppervlaktegrazers leven zoals de naam al aangeeft vlak onder de oppervlakte. Per vierkante meter bodemoppervlakte komen gemiddeld zo’n 206 regenwormen voor. Volgens Onrust weten we nog maar weinig van deze ongewervelde dieren. Mogelijk komen er dan ook veel meer soorten voor in ons land.

Ga aan de slag en download hieronder zoekkaart (pdf, 3 mb) en meld je waarnemingen op de website van de Nationale Wormentelling!

Man en vrouw

De regenworm is zowel mannelijk als vrouwelijk. Het dier heeft zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. Toch kan hij zichzelf niet bevruchten. Daar heeft hij een andere regenworm voor nodig. Dat bevruchten vindt plaats in het donker of na een regenbui. De twee wormen gaan naast elkaar liggen, met de koppen in tegengestelde richting, buik aan buik. Via een groef op hun lichamen vloeit het sperma van de ene partner naar de andere partner. Daarnaast produceren ze veel slijm, dat beide wormen omhult. Na de paring neemt een worm het zaad van de ander mee. Na een paar weken of zelfs maanden ontwikkelt er zich een regenwormpje.