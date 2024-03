Eerste natuurmuseum met audiotour voor blinden en slechtzienden

“Ook mogen er diverse collectiestukken of replica’s daarvan aangeraakt worden. Zo kunnen er verschillende huiden gevoeld worden en is er een echte aanraakbare eend om het thema snavels in te leiden. Van de schedels van andere vogels zijn 3D-prints gemaakt om ze te kunnen laten voelen. Dat geldt ook voor de voet van het skelet van olifant Ramon. Die is indrukwekkend om naar te kijken, maar voor wie dat niet lukt, is de 3D-print van de voet een mooi alternatief”, aldus Jaarsma. Als extraatje kan er ook geroken worden hoe een vleermuis ruikt.