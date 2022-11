Eerste lokale vorst van het najaar

Voor het eerst dit najaar is lokale vorst gemeten, in Limburg. Op het weerstation Ell in Limburg koelde het in de nacht van zondag 13 november op maandag 14 november af naar -1,1 graden, meldt Weeronline. Ook in Woensdrecht (Noord-Brabant) daalde de temperatuur afgelopen nacht tot onder nul. Het vroor voor het laatst dit jaar in Nederland op 'normale' meethoogte op 9 mei, toen het in Leeuwarden -0,6 graden werd.